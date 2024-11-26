Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:00

«Бавария» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP
Telegram Дзен

«Бавария» примет «ПСЖ» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Баварии» с «ПСЖ» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних встреч Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Бавария» — «ПСЖ» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
ПСЖ

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 6 очков, «ПСЖ» — 3.

В 2020 году команды встречались финале, а 2023-м — на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В обоих сезонах побеждали мюнхенцы.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Бавария» против «ПСЖ» с Сафоновым, игры «Манчестер Сити» и «Барселоны». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов, расписание и результаты 26 ноября: «Бавария» — «ПСЖ», «Барселона» — «Брест» и другие
Лига чемпионов: началась онлайн-трансляция матчей вечера 26 ноября
«Милан» обыграл «Слован» и одержал третью подряд победу в Лиге чемпионов
«Атлетико» со счетом 6:0 разгромил «Спарту», Альварес и Корреа оформили по дублю
«Янг Бойз» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя