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Сегодня, 00:56

«ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Баварии», Сафонов пропустил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Ким Мин Джэ с Дайотом Упамекано празднует гол «Баварии».
Фото Reuters
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«Бавария» выиграла у «ПСЖ» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла на стадионе «Альянц Арена».

Единственный гол забил защитник Ким Мин Джэ на 38-й минуте после розыгрыша углового.

Парижская команда с 57-й минуты играла в меньшинстве, так как Усман Дембеле получил вторую желтую карточку.

Ворота гостей защищал российский голкипер Матвей Сафонов. На его счету 6 сэйвов.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:0
ПСЖ
Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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