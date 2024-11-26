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Сегодня, 08:20

«Бавария» — «ПСЖ»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Бавария» встретится с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Бавария» примет «ПСЖ» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч между «Баварией» и «ПСЖ» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также запустит перекличку вечерних встреч Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию всего игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Бавария» — «ПСЖ» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
ПСЖ

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 6 очков, «ПСЖ» — 3. В четвертом туре «Бавария» победила «Бенфику» (1:0), а «ПСЖ» уступил «Атлетико» (1:2).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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