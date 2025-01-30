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Сегодня, 01:01
«Бавария» победила «Слован» и сыграет в стыковом раунде Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бавария» обыграла «Слован» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3
:
1
Слован Бр
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Слован
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