«Бавария» и «Слован» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Бавария» и «Слован» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра на «Альянц Арене» в Мюнхене начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Баварии» и «Слована» также можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«Бавария» набрала в общем этапе Лиги чемпионов 12 очков, «Слован» — ни одного. В предыдущем туре «Бавария» уступила «Фейеноорду» (0:3), а «Слован» — «Штутгарту» (1:3).