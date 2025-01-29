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«Бавария» — «Слован»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Бавария» и «Слован» проведут матч в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Бавария» и «Слован» проведут матч в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч состоится на «Альянц-Арене» в Мюнхене (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «Слован» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех встреч игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Слован Бр

Трансляцию матча в Мюнхене в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке).

После семи туров общего этапа «Бавария» занимает 15-е место с 12 очками, которые позволили квалифицироваться в плей-офф, «Слован» не набрал ни одного очка и досрочно лишился шансов попасть в топ-24.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Слован
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