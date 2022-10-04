«Бавария» разгромила «Викторию», Сане сделал дубль

Немецкая «Бавария» разгромила чешскую «Викторию» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб на своем поле выиграл со счетом 5:0.

Дубль сделал нападающий Лерой Сане. Также по голу на свой счет записали форварды Лерой Сане, Серж Гнабри и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«Бавария» набрала 9 очков и возглавляет турнирную таблицу грумы C со 100-процетным результатом. «Виктория» пока не одержала ни одной победы.

Отметим, что в другом матче группы, который также состоится 4 октября, «Интер» на своем поле примет «Барселону».