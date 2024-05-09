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Сегодня, 00:21

«Бавария» впервые за 12 лет завершит сезон без трофеев

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters
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«Бавария» лишилась шансов завоевать трофей в текущем сезоне.

8 мая мюнхенцы проиграли «Реалу» (1:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылетели из турнира, уступив по сумме двух встреч (3:4).

Ранее команда Томаса Тухеля проиграла «Лейпцигу» (0:3) в финале Суперкубка Германии, вылетела от «Саарбрюккена» (1:2) в 1/16 финала Кубка Германии и лишилась шансов на чемпионство в бундеслиге.

«Бавария» завершит сезон без трофеев впервые за 12 лет. В последний раз это происходило в сезоне-2011/12.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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