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Лига чемпионов

Сегодня, 03:39

«Бавария» впервые за 28 лет начала с домашней ничьей 2:2 двухматчевое противостояние в еврокубках

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бавария» сыграл вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, мюнхенская команда всего второй раз в истории начала двухматчевое противостояние в еврокубках с домашней ничьей со счетом 2:2. Впервые это произошло в полуфинале Кубка УЕФА в сезоне-1995/96. Тогда мюнхенцы в ответной встрече выиграли у «Барселоны» — 2:1, а затем стали победителями турнира.

Всего в истории еврокубков «Бавария» в 12-й раз сыграла вничью в первом домашнем матче противостояния. В девяти случаях мюнхенцы вылетали по сумме двух встреч.

Лерой Сане (&laquo;Бавария&raquo;, с&nbsp;мячом) и&nbsp;Тони Кроос (&laquo;Реал&raquo;). «Бавария» и «Реал» выдали отличное шоу. Два пенальти, гениальный пас Крооса и пушка Сане
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040500--bayern-vs-real-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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