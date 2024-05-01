«Бавария» впервые за 28 лет начала с домашней ничьей 2:2 двухматчевое противостояние в еврокубках

«Бавария» сыграл вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, мюнхенская команда всего второй раз в истории начала двухматчевое противостояние в еврокубках с домашней ничьей со счетом 2:2. Впервые это произошло в полуфинале Кубка УЕФА в сезоне-1995/96. Тогда мюнхенцы в ответной встрече выиграли у «Барселоны» — 2:1, а затем стали победителями турнира.

Всего в истории еврокубков «Бавария» в 12-й раз сыграла вничью в первом домашнем матче противостояния. В девяти случаях мюнхенцы вылетали по сумме двух встреч.