«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2020 года

«Бавария» дошла до стадии полуфинала Лиги чемпионов впервые с 2020 года.

17 апреля мюнхенцы одержали победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала турнира (1:0) и по сумме двух встреч (3:2) вышли в полуфинал.

В последний раз до этого клуб из Мюнхена преодолевал четвертьфинальный этап Лиги чемпионов четыре года назад — тогда команда стала победителем турнира, одолев в финале со счетом 1:0 «ПСЖ». На тот момент «Баварию» возглавлял Ханс-Дитер Флик.

Всего за последние 10 лет «Бавария» выходила в полуфинал Лиги чемпионов пять раз. В 1/2 финала этого года мюнхенцы сыграют против победителя пары «Манчестер Сити» — «Реал».