Байдачный считает, что никто не сравнится с Месси

Российский тренер Анатолий Байдачный рассказал, почему не будет смотреть матчи Лиги чемпионов в ближайшем сезоне.

«Я скучаю по Лиге чемпионов, как и все. Хочется смотреть на наших ребят. Мне, как для патриота, не за кого там болеть, еще и Месси ушел. Теперь Лигу чемпионов буду смотреть, когда российские клубы вернут. Месси оставался единственной мотивацией ее смотреть. Получал от его игры эстетическое удовольствие. На планете нет и не будет лучше футболиста, чем Месси. Ни Пеле, ни Холанды эти прямолинейные, никто с ним не сравнится. Почему последние годы российские клубы выступали неудачно в еврокубках? Плохо работали, поэтому и из группы не выходили. Раньше не было иностранцев, и побеждали всех», — приводит слова Байдачного Legalbet.

Этим летом Лионель Месси объявил, что перейдет в «Интер Майами» из «ПСЖ» на правах свободного агента.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.