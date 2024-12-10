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«Байер» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Байер» и «Интер» будут играть в Лиге чемпионов 10 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Байер» и «Интер» встретятся в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Матч пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляцию встречи в прямом эфире проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (на платной основе). На стриминговом сервисе пройет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Байер» — «Интер» можно также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Интер

«Байер» в пятом туре обыграл «Зальцбург» (5:0), а «Интер» — «РБ Лейпциг» (1:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
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