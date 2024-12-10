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Сегодня, 09:45

«Байер» — «Интер»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Байер» и «Интер» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
С мячом — полузащитник «Байера» Флориан Вирц.
Фото Getty Images
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«Байер» и «Интер» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 10 декабря. Игра будет проходить на «БайАрене» в Леверкузене, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку вечерних встреч в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Байер» — «Интер» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Интер

В пяти турах общего этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал 13 очков, а «Байер» — 10.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
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