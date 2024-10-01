«Байер» сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов 1 октября

«Байер» сыграет с «Миланом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Байер» — «Милан» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В 1-м туре ЛЧ немецкая команда обыграла «Фейеноорд» со счетом 4:0, итальянцы уступили «Ливерпулю» — 1:3.

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