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Сегодня, 22:00

«Байер» — «Милан»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Байер» сыграет с «Миланом» в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Байер» примет «Милан» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене, начало — в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке. Стриминговый сервис также предлагает переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Байер» — «Милан» доступны в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Милан

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Байер» победил «Фейеноорд» (4:0), а «Милан» уступил «Ливерпулю» (1:3).

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд. Восемь клубов напрямую попадут в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е место сыграют стыковые матчи.

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