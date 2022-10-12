«Байер» крупно проиграл «Порту» в первом еврокубковом матче при Хаби Алонсо

12 октября, 23:52
«Порту» переиграл «Байер» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Леверкузене.
Уже на 6-й минуте Галено вывел португальскую команду вперед. На 16-й минуте Керем Демирбай мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. В концовке тайма «Байеру» удалось забить, но гол был отменен после просмотра повтора из-за игры рукой.
Во втором тайме иранский нападающий Мехди Тареми забил два гола с пенальти.
Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.
Это была первая игра «Байера» в Лиге чемпионов под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, который на прошлой неделе сменил Херардо Сеоане.
«Порту» поднялся на 2-е место в группе B — 6 очков. «Байер» последний — 3 очка.