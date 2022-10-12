Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

12 октября, 23:52

«Байер» крупно проиграл «Порту» в первом еврокубковом матче при Хаби Алонсо

Мария Гусева
12 октября. Леверкузен. «Байер» — «Порту» — 0:3.
Фото Reuters

«Порту» переиграл «Байер» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Леверкузене.

Уже на 6-й минуте Галено вывел португальскую команду вперед. На 16-й минуте Керем Демирбай мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. В концовке тайма «Байеру» удалось забить, но гол был отменен после просмотра повтора из-за игры рукой.

Во втором тайме иранский нападающий Мехди Тареми забил два гола с пенальти.

Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.

Это была первая игра «Байера» в Лиге чемпионов под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, который на прошлой неделе сменил Херардо Сеоане.

«Порту» поднялся на 2-е место в группе B — 6 очков. «Байер» последний — 3 очка.

Лига чемпионов. Группа B
12 окт, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:3
Порту

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Порту
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Выборы президента СБР могут закончиться уголовным делом. Или же мы, наконец, заживем дружно?
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Лига чемпионов: «Наполи» победил «Аякс», «Барселона» сыграла вничью с «Интером» и другие матчи 12 октября
Лига чемпионов-2022/23: участники плей-офф
«Барселона» спаслась в матче с «Интером», «Бавария» была сильнее «Виктории»
Дубль Сона принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Айнтрахтом»
«Барселона» — «Интер»: хозяева сравняли счет на 92-й минуте
«Барселона» — «Интер»: Госенс забил третий гол в ворота каталонцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Барселона» — «Интер»: Госенс забил третий гол в ворота каталонцев

«Барселона» — «Интер»: хозяева сравняли счет на 92-й минуте