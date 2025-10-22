Нуну Мендеш признан лучшим игроком матча с «Байером»

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш признан лучшим игроком матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Байера» (7:2). Португалец сыграл 90 минут, забил 1 гол, сделал 1 голевую передачу, совершил 1 отбор и пробежал 9,6 километра.

«Он забил один гол и отдал одну голевую передачу, а также его точность передач (91 процент), согласно статистике, фантастическая, а его старание и универсальность — выдающиеся», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов. «Байер» идет на 27-й строчке — 2 очка.