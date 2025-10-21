«Байер» и «ПСЖ» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия) начинается в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Леверкузене и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Байер» — «ПСЖ» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч в Леверкузене показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также запускает перекличку лучших моментов вечерних игр в одном отдельном окне, начало — в 21.55 мск.

Каждый из 36 участников ЛЧ в общем этапе проводит восемь матчей с разными соперниками (четыре — дома, четыре — на выезде).