«ПСЖ» разгромил «Байер» в матче с девятью голами и двумя удалениями

«ПСЖ» на выезде победил «Байер» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 7:2. Дубль у парижан оформил Дезире Дуэ. 20-летний француз забил на 41-й и 45+3-й минутах. Еще по голу на счету Вильяна Пачо (7-я), Хвичи Кварацхелии (44-я), Нуну Мендеша (50-я), Усмана Дембеле (66-я) и Витиньи (90-я). У «Байера» дубль в активе Алейкса Гарсии. Полузащитник хозяев реализовал пенальти на 38-й минуте и забил с игры на 54-й. Еще один пенальти на 25-й минуте не реализовал Алехандро Гримальдо. Обе команды завершили встречу вдесятером — на 31-й минуте удалили полузащитника «Байера» Роберта Андриха, а спустя шесть минут — защитника «ПСЖ» Илью Забарного. «ПСЖ» (9 очков) одержал третью победу и возглавляет таблицу общего этапа Лиги чемпионов после трех туров. «Байер» (2) занимает 27-е место. Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)

Иньес Андреста Что-то жалко Байер 22.10.2025

Артемон Доберманов Ждали 15:8....а всего 7:2.... 22.10.2025

Мих.Юр. ... Даже не хоккей (с шайбой), а русский хоккей (бенди; с мячом) 22.10.2025

Archon Круто и достойно уважения..Не думалось,что "аспириновые" так развалятся. 22.10.2025

Zakhar Romanov Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «бронзовый прогноз сервис». Гарантии. 22.10.2025

fonkom И не надо забывать, что, в случае равенства очков, места распределяются по разнице мячей. Поэтому команды играют до конца. 22.10.2025

Ботокс007 Как там Матвей? Скоро алименты не из чего платить будет. 22.10.2025

spartsmen псв и наполи нынче середняки. не должно вводить в заблуждение его недавнее чемпионство. той команды уже не видно. а по результативности - посмотри какая она в нац. чемпионатах: и рядом нет с еврокубками. это говорит о том, что основная масса команд дорожит результатом в чемпионате, так как ЛЧ им никогда не выиграть. потому и гоняют балду - у кого лучше балда, тот и выигрывает :) 22.10.2025

Pablo_75 Ещё общая регулярка раскрепощает. Товарняки с начислением очков) 22.10.2025

Pablo_75 Не только. Просто очень много забивается. Как в прошлом году Интер-Барса 3:3 и 4:3, Барса-Атлетико 4:4. Вот конкретно сегодня ПСВ-Наполи 6:2, кто там богатый? Наполи даже и побогаче будет. Что-то изменилось в технологии футбола. Рывки такие, за которыми самая вышколенная защита не успевает, и удары мощнейшие, неберущиеся. А лет 30 назад гранды массово играли 1:0, и казалось, что результативность будет и дальше падать. 22.10.2025

spartsmen ну да, турнир длинный, а разделение на богатых и здоровых и бедных и больных прошло и среди европейских середняков, и даже среди клубов второго за грандами эшелона. отсюда и немыслимые результаты. 22.10.2025

AZ Какая-то шняга сегодня, а не ЛЧ))). Ни в одном матче не было борьбы, кроме битвы главных лохов))) 22.10.2025

Pablo_75 Его ещё будет много. 22.10.2025

spartsmen не футбол сегодня, а хоккей какой-то ... 22.10.2025

Pablo_75 Могли забивать и десять, и больше. Вообще сегодня 6:1, 6:2 и 7:2. Опять вспоминаю прошлогодние всякие 5:3 и 4:4 от Барсы. Футбол стал очень зрелищным и каким-то лёгким. Я не против, пусть будет и такая эпоха... 21.10.2025