21 октября, 23:54

«ПСЖ» разгромил «Байер» в матче с девятью голами и двумя удалениями

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде победил «Байер» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 7:2.

Дубль у парижан оформил Дезире Дуэ. 20-летний француз забил на 41-й и 45+3-й минутах. Еще по голу на счету Вильяна Пачо (7-я), Хвичи Кварацхелии (44-я), Нуну Мендеша (50-я), Усмана Дембеле (66-я) и Витиньи (90-я).

У «Байера» дубль в активе Алейкса Гарсии. Полузащитник хозяев реализовал пенальти на 38-й минуте и забил с игры на 54-й. Еще один пенальти на 25-й минуте не реализовал Алехандро Гримальдо.

Обе команды завершили встречу вдесятером — на 31-й минуте удалили полузащитника «Байера» Роберта Андриха, а спустя шесть минут — защитника «ПСЖ» Илью Забарного.

«ПСЖ» (9 очков) одержал третью победу и возглавляет таблицу общего этапа Лиги чемпионов после трех туров. «Байер» (2) занимает 27-е место.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:7
ПСЖ
Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
16

  • Иньес Андреста

    Что-то жалко Байер

    22.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Ждали 15:8....а всего 7:2....

    22.10.2025

  • Мих.Юр.

    ... Даже не хоккей (с шайбой), а русский хоккей (бенди; с мячом)

    22.10.2025

  • Archon

    Круто и достойно уважения..Не думалось,что "аспириновые" так развалятся.

    22.10.2025

  • Zakhar Romanov

  • fonkom

    И не надо забывать, что, в случае равенства очков, места распределяются по разнице мячей. Поэтому команды играют до конца.

    22.10.2025

  • Ботокс007

    Как там Матвей? Скоро алименты не из чего платить будет.

    22.10.2025

  • spartsmen

    псв и наполи нынче середняки. не должно вводить в заблуждение его недавнее чемпионство. той команды уже не видно. а по результативности - посмотри какая она в нац. чемпионатах: и рядом нет с еврокубками. это говорит о том, что основная масса команд дорожит результатом в чемпионате, так как ЛЧ им никогда не выиграть. потому и гоняют балду - у кого лучше балда, тот и выигрывает :)

    22.10.2025

  • Pablo_75

    Ещё общая регулярка раскрепощает. Товарняки с начислением очков)

    22.10.2025

  • Pablo_75

    Не только. Просто очень много забивается. Как в прошлом году Интер-Барса 3:3 и 4:3, Барса-Атлетико 4:4. Вот конкретно сегодня ПСВ-Наполи 6:2, кто там богатый? Наполи даже и побогаче будет. Что-то изменилось в технологии футбола. Рывки такие, за которыми самая вышколенная защита не успевает, и удары мощнейшие, неберущиеся. А лет 30 назад гранды массово играли 1:0, и казалось, что результативность будет и дальше падать.

    22.10.2025

  • spartsmen

    ну да, турнир длинный, а разделение на богатых и здоровых и бедных и больных прошло и среди европейских середняков, и даже среди клубов второго за грандами эшелона. отсюда и немыслимые результаты.

    22.10.2025

  • AZ

    Какая-то шняга сегодня, а не ЛЧ))). Ни в одном матче не было борьбы, кроме битвы главных лохов)))

    22.10.2025

  • Pablo_75

    Его ещё будет много.

    22.10.2025

  • spartsmen

    не футбол сегодня, а хоккей какой-то ...

    22.10.2025

  • Pablo_75

    Могли забивать и десять, и больше. Вообще сегодня 6:1, 6:2 и 7:2. Опять вспоминаю прошлогодние всякие 5:3 и 4:4 от Барсы. Футбол стал очень зрелищным и каким-то лёгким. Я не против, пусть будет и такая эпоха...

    21.10.2025

  • Sемён Sемёныч

    Ну просто звери, давненько так французы Немцов не унижали, обычно наоборот

    21.10.2025

    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Байер
    ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
