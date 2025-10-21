Видео
21 октября, 21:14

«Байер» — «ПСЖ»: Хвича и Маюлю выйдут с первых минут, Сафонов и Дембеле остались в запасе

Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

«Байер» и «ПСЖ» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Байер»: Флеккен, Артур, Андрих, Баде, Тапсоба, Гримальдо, Фернандес, Гарсия, Эчеверри, Поку, Кофане.

Запасные: Бласвих, Ломб, Менса, Калбрет, Изекор, Маза, Белосян, Бен-Сегир.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Маюлю, Барколя.

Запасные: Марин, Сафонов, Эрнандес, Бералдо, Маркиньос, Нджанту, Мбай, Ли Кан Ин, Дембеле, Рамуш.

Игра «Байер» — «ПСЖ» пройдет во вторник, 21 октября, и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этого и других матчей вечера.

«ПСЖ» занимает третье место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками, «Байер» идет на 25-й строчке с 2 очками.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:7
ПСЖ

1

    "Байер" - ПСЖ = самый интересный замес дня.."Здесь вам не тут,однако"(с) )))

    21.10.2025

    Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
    Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
    Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
    Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
    Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
    Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
