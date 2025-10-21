«Байер» — «ПСЖ»: Хвича и Маюлю выйдут с первых минут, Сафонов и Дембеле остались в запасе

«Байер» и «ПСЖ» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Байер»: Флеккен, Артур, Андрих, Баде, Тапсоба, Гримальдо, Фернандес, Гарсия, Эчеверри, Поку, Кофане.

Запасные: Бласвих, Ломб, Менса, Калбрет, Изекор, Маза, Белосян, Бен-Сегир.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Маюлю, Барколя.

Запасные: Марин, Сафонов, Эрнандес, Бералдо, Маркиньос, Нджанту, Мбай, Ли Кан Ин, Дембеле, Рамуш.

Игра «Байер» — «ПСЖ» пройдет во вторник, 21 октября, и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этого и других матчей вечера.

«ПСЖ» занимает третье место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками, «Байер» идет на 25-й строчке с 2 очками.