22 октября, 02:45

«Байер» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «ПСЖ» после гола.
Фото AFP

«ПСЖ» разгромил «Байер» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 7:2.

У парижской команды дубль оформил Дезире Дуэ, а также забили Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья. У «Байера» дубль оформил Алейкс Гарсия.

«ПСЖ» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов. «Байер» идет на 27-й строчке — 2 очка.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Забарный получил красную карточку в&nbsp;матче&nbsp;ЛЧ с &laquo;Байером&raquo;.Забарный за 13 минут привез два пенальти и удалился. «ПСЖ» это не смутило
1

  • Adminni

    вратарь у Баера просто тихий ужас.... взяли его у Бренфорда в этом сезоне, но лучше бы они этого не делали. Влетело буквально все

    22.10.2025

    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Байер
    ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
