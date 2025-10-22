«Байер» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов

У парижской команды дубль оформил Дезире Дуэ, а также забили Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья. У «Байера» дубль оформил Алейкс Гарсия.

Adminni

вратарь у Баера просто тихий ужас.... взяли его у Бренфорда в этом сезоне, но лучше бы они этого не делали. Влетело буквально все

