22 октября, 02:45
«ПСЖ» разгромил «Байер» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 7:2.
У парижской команды дубль оформил Дезире Дуэ, а также забили Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья. У «Байера» дубль оформил Алейкс Гарсия.
«ПСЖ» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов. «Байер» идет на 27-й строчке — 2 очка.
Adminni
вратарь у Баера просто тихий ужас.... взяли его у Бренфорда в этом сезоне, но лучше бы они этого не делали. Влетело буквально все
22.10.2025