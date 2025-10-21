«Байер» и «ПСЖ» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Матч пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Байер» — «ПСЖ» можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию матча в Леверкузене в прямом эфире проведет онлайн-кинотеатр Okko (по подписке). На стриминговом сервисе также пройдет перекличка интересных моментов вечерних встреч в одном окне (мультикаст стартует в 22.00 мск).

«Байер» во 2-м туре общего этапа сыграл вничью с ПСВ (1:1), а «ПСЖ» выиграл у «Барселоны» (2:1).