21 октября, 10:00
«Байер» и «ПСЖ» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Матч пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Байер» — «ПСЖ» можно в матч-центре нашего сайта.
Трансляцию матча в Леверкузене в прямом эфире проведет онлайн-кинотеатр Okko (по подписке). На стриминговом сервисе также пройдет перекличка интересных моментов вечерних встреч в одном окне (мультикаст стартует в 22.00 мск).
«Байер» во 2-м туре общего этапа сыграл вничью с ПСВ (1:1), а «ПСЖ» выиграл у «Барселоны» (2:1).