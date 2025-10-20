«Байер» и «ПСЖ» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «БайАрена» в Леверкузене, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Леверкузене и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Байер» — «ПСЖ» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также запускает перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), начало — в 21.55 мск.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)

В двух турах общего этапа Лиги чемпионов «Байер» набрал 2 очка, «ПСЖ» — 6.