20 октября, 21:45

«Байер» — «ПСЖ»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Байер» и «ПСЖ» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Байер» и «ПСЖ» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «БайАрена» в Леверкузене, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Live матчей Лиги чемпионов.«Арсенал» — «Атлетико», «Байер» — «ПСЖ», «Вильярреал» — «Ман Сити». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Леверкузене и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Байер» — «ПСЖ» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также запускает перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), начало — в 21.55 мск.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:7
ПСЖ

В двух турах общего этапа Лиги чемпионов «Байер» набрал 2 очка, «ПСЖ» — 6.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
