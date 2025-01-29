«Байер» и «Спарта» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Байер» — «Спарта» можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию матча в Леверкузене в прямом эфире ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе также идет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста (с началом в 23.00 мск).

Перед этим туром общего этапа ЛЧ-2024/25 «Байер» с 13 очками занимает восьмое место, а «Спарта» с четырьмя очками досрочно лишилась шансов на плей-офф.