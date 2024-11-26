«Байер» примет «Зальцбург» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра состоится на «БайАрене» в Леверкузене и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Байера» с «Зальцбургом» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Байер» — «Зальцбург» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Байер» набрал 7 очков, а «Зальцбург» — 3.