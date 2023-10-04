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Лига чемпионов

Сегодня, 02:37

Беллингем признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото AFP
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Англичанина признали лучшим игроком встречи.

«Моя игра? На самом деле, я не анализирую до тех пор, пока не разложу ее на составляющие и не пересмотрю все заново. Но я доволен, и теперь уже мы на следующей игре сосредоточимся.

Когда я в момент того рывка увидел, что появляется свободная зона, то понял, что могу туда войти и пробить. Великолепный вечер получился: мы использовали свои моменты, и мы победили в этой игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.

 
Хвича Кварацхелия в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;. Хвича бил — «Реал» создавал шедевры. «Наполи» уступил мадридцам в перестрелке
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039104--napoli-vs-real-madrid/
Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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