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Сегодня, 07:58

Беллингем: «Мбаппе испытывает огромное давление в «Реале» из-за своего уровня»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал об ожиданиях команды от нападающего Килиана Мбаппе после того, как он не сумел реализовать пенальти в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

«Нереализованный пенальти Мбаппе — важный эпизод матча, но такое бывает. Он испытывает огромное давление из-за своего высокого уровня. Этот штрафной не был причиной нашего поражения, вся команда выступила не очень хорошо», — сказал Беллингем в интервью TNT Sports.

25-летний француз присоединился к «Реалу» 1 июля 2024 года. В текущем сезоне на счету форварда 9 голов и 2 результативные передачи в 18 встречах во всех турнирах.

Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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