«Барселона» вырвала победу над «Бенфикой» со счетом 5:4, Павлидис оформил хет-трик

«Барселона» в гостях обыграла «Бенфику» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:4.

Каталонцы по ходу встречи уступали в счете со счетом 1:3, но сумели сначала отыграться, а затем вырвать три очка.

Победу гостям принесли дубли Роберта Левандовски и Рафиньи. Поляк реализовал два пенальти на 13-й и 78-й минутах, а бразилец забил с игры на 64-й и 90+6-й. Еще один мяч на счету Эрика Гарсии (87-я).

Хет-трик у лиссабонцев оформил Вангелис Павлидис. Греческий форвард отличился на 2-й, 22-й и 30-й (с пенальти) минутах. На 68-й минуте в свои ворота забил защитник каталонцев Рональд Араухо.

«Барселона» (18 очков) гарантировала себе выход напрямую в 1/8 финала турнира. Команда Ханс-Дитера Флика занимает второе место в таблице. «Бенфика» (10) идет 18-й перед заключительным туром.