«Бенфика» и «Байер» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Бенфика» и «Байер» встречаются в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра на «Эштадио да Луш» в Лиссабоне (Португалия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Бенфика» — «Байер» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки. Платформа также организует перекличку лучших моментов игр вечера в формате мультикаста, начало — в 22.55 мск.

В трех турах общего этапа ЛЧ «Байер» набрал 2 очка, «Бенфика» — ни одного.