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Лига чемпионов

5 октября, 23:55

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой», «Ювентус» дома победил «Маккаби»

Руслан Минаев
«Бенфика» — «ПСЖ» — 1:1.
Фото Reuters

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой» в матче группового турнира Лиги чемпиогов — 1:1.

В составе парижан забил Лионель Месси. Автоголом также отметился хавбек «ПСЖ» Данилу.

В другом матче «Ювентус» дома обыграл «Маккаби» из Хайфы — 3:1.

У туринцев забивали Адриен Рабьо (дубль) и Душан Влахович. Во всех голах результативными передачами отметился Анхель Ди Мария.

У «Маккаби» забил Дин Дэвид.

В группе H «ПСЖ» и «Бенфика» набрали по 7 очков, «Ювентус» третий с 3 очками. «Маккаби» — последний (0 очков).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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