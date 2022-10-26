«Бенфика» разозлила УЕФА. Лиссабонцы вывели из строя систему определения гола

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Перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ювентус» (4:3) лиссабонский клуб провел на своем стадионе некие работы, в результате которых использование ГЛТ (технологии для определения взятия ворот) стало невозможным. При этом португальцы не предупредили об этих работах ни УЕФА, ни провайдера технологии.
Времени заменить оборудование и установить новое к началу игры не оставалось. Потому УЕФА был вынужден сделать официальное заявление, что встреча между «Бенфикой» и «Ювентусом» пройдет без использования ГЛТ, что соответствует регламенту Лиги чемпионов.
Возможно, небольшая заминка при проверке видеоарбитрами первого гола туринцев связана как раз с выходом из строя какого-то оборудования.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования