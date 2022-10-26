«Бенфика» разозлила УЕФА. Лиссабонцы вывели из строя систему определения гола

Перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ювентус» (4:3) лиссабонский клуб провел на своем стадионе некие работы, в результате которых использование ГЛТ (технологии для определения взятия ворот) стало невозможным. При этом португальцы не предупредили об этих работах ни УЕФА, ни провайдера технологии.

Времени заменить оборудование и установить новое к началу игры не оставалось. Потому УЕФА был вынужден сделать официальное заявление, что встреча между «Бенфикой» и «Ювентусом» пройдет без использования ГЛТ, что соответствует регламенту Лиги чемпионов.

Возможно, небольшая заминка при проверке видеоарбитрами первого гола туринцев связана как раз с выходом из строя какого-то оборудования.