Сегодня, 03:00
«Бенфика» обыграла «Ювентус» (4:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.
Антониу Силва, Жоау Мариу и Рафа Силва (дубль) забили в составе португальской команды. У гостей забитые мячи на счету Душана Влаховича, Аркадиуша Милика и Уэстона Маккени.
«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.
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Основные источники исследования