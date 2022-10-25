«Ювентус» в гостях проиграл «Бенфике». Туринцы лишились шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

25 октября, 23:53
«Бенфика» нна своем поле победила «Ювентус» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:3.
В составе португальце голами отметились защитник Антониу Силва, полузащитник Жоау Мариу (с пенальти) и нападающий Рафа Силва, который оформил дубль.
У «Юве» голы на счету нападающих Душана Влаховича, Аркадиуша Милика, а также полузащитника Уэстона Маккени.
«Бенфика» набрала 11 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Поражение в Лиссабоне оставило итальянский гранд без участия в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года.
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Основные источники исследования