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Сегодня, 03:50

Бензема: «Болельщики были нашим 12-м игроком весь вечер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил важность болельщиков.

«Когда ты знаешь, что это крайне важный матч, и проигрываешь 0:2, то хочешь большего. Гол может изменить любой матч, и сегодня это произошло благодаря Винисиусу Жуниору. Хочу поблагодарить наших болельщиков, собравшихся сегодня на трибунах , они были нашим 12-м игроком весь вечер. Они будут нужны нам снова в ответном матче. Нам нужно провести отличный матч и на «Бернабеу», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; поздравляют Карима Бензема с&nbsp;дублем в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;. Как «Реал» это делает?! Мадрид снова перевернул матч Лиги чемпионов и разгромил «Ливерпуль»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036586--liverpool-vs-real-madrid/
Карим Бензема
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