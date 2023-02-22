Бензема: «Болельщики были нашим 12-м игроком весь вечер»

Нападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил важность болельщиков.

«Когда ты знаешь, что это крайне важный матч, и проигрываешь 0:2, то хочешь большего. Гол может изменить любой матч, и сегодня это произошло благодаря Винисиусу Жуниору. Хочу поблагодарить наших болельщиков, собравшихся сегодня на трибунах , они были нашим 12-м игроком весь вечер. Они будут нужны нам снова в ответном матче. Нам нужно провести отличный матч и на «Бернабеу», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.