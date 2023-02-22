Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Карим Бензема забил два гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2). Для него это первые мячи в еврокубке в этом сезоне.

Как сообщает Opta, француз забил в 18-м сезоне подряд. Ранее это удавалось только Лионелю Месси. Оба забивают непрерывно в Лиге чемпионов с сезона-2005/06.

В этом сезоне на групповой стадии Бензема сыграл в четырех встречах, но не отметился забитыми мячами.

Ответная игра между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.