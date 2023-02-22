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Сегодня, 07:51

Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
22 февраля. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:5. Карим Бензема забил гол.
Фото Reuters
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Форвард «Реала» Карим Бензема забил два гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2). Для него это первые мячи в еврокубке в этом сезоне.

Как сообщает Opta, француз забил в 18-м сезоне подряд. Ранее это удавалось только Лионелю Месси. Оба забивают непрерывно в Лиге чемпионов с сезона-2005/06.

В этом сезоне на групповой стадии Бензема сыграл в четырех встречах, но не отметился забитыми мячами.

Ответная игра между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; поздравляют Карима Бензема с&nbsp;дублем в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;. Как «Реал» это делает?! Мадрид снова перевернул матч Лиги чемпионов и разгромил «Ливерпуль»
Карим Бензема
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