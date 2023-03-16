Бензема: «Буду готов сыграть с «Барселоной» в воскресенье»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Также он рассказал о травме, полученной во втором тайме.

«Это был очень непростой, тяжелый матч. Но мы с первых минут показали, как сильно мы хотим победить и выйти в следующий раунд. Жеребьевка? С кем бы ты не играл, приходится стараться и преодолевать трудности. Таков современный футбол. Не важно сколько усилий придется затратить. Нас волновала только победа, и мы добились ее.

Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень. Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с «Барселоной» в воскресенье», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

В первом матче мадридская команда выиграла 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.