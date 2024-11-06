Силва — о трех поражениях «Манчестер Сити» кряду: «Все идет неправильно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о серии из трех поражений в последних матчах.

«Похоже, все идет неправильно. Мы не забиваем, когда у нас есть шанс, и слишком легко пропускаем», — цитирует Силву журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

6 ноября «Манчестер Сити» потерпел поражение в матче основного этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:4), а до того уступил «Тоттенхэму» (1:2) и «Борнмуту» (1:2) в матчах АПЛ.

10 ноября «горожан» ожидает встреча с «Брайтоном» в матче 11-го тура АПЛ.