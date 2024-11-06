Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:38

Силва — о трех поражениях «Манчестер Сити» кряду: «Все идет неправильно»

Бернарду Силва.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о серии из трех поражений в последних матчах.

«Похоже, все идет неправильно. Мы не забиваем, когда у нас есть шанс, и слишком легко пропускаем», — цитирует Силву журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

6 ноября «Манчестер Сити» потерпел поражение в матче основного этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:4), а до того уступил «Тоттенхэму» (1:2) и «Борнмуту» (1:2) в матчах АПЛ.

10 ноября «горожан» ожидает встреча с «Брайтоном» в матче 11-го тура АПЛ.

Игроки &laquo;Спортинга&raquo; качают Рубена Аморима. Аморим простился со «Спортингом» разгромом «Манчестер Сити», а Дьекереш затмил Холанна. «Ливерпуль» не оставил шансов «Байеру»
Бернарду Силва
Футбол
ФК Манчестер Сити

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Мората: «Когда «Милан» борется на поле, как 11 львов, обыграть нас непросто никому»
Анчелотти: «Реалу» не хватает порядка, из-за чего мы пропускаем слишком много»
Фонсека: «Милан» играл без страха против «Реала»
Луис Диас признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Байер»
Итальяно: «Болонья» не должна была пропускать от «Монако»
Гвардиола — о поражении от «Спортинга»: «Трудно объяснить, что произошло»
Сегодня
Вчера
Неделя