Бернарду Силва: «Почему мы должны бояться «Реала»?

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Да, мы очень уважаем «Реал», но не боимся. Почему мы должны их бояться?

Дело не в эмблеме. Если бы у «Реала» не было Модрича, Крооса, Винисиуса, Бензема... Они бы ничего не выиграли, потому что футболка побеждает сама по себе. Мы были бы глупы, если бы не уважали их, но у нас есть цель победить. В прошлом году мы проиграли, но на этот раз постараемся сделать все иначе», – приводит слова Силвы Mundo Deportivo.

Первый матч полуфинала пройдет 9 мая в Мадриде. Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая. В прошлом сезоне сливочные выбили «горожан» на этой же стадии турнира (3:4, 3:1) и стали победителями Лиги чемпионов.