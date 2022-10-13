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Лига чемпионов

Сегодня, 03:24

Билек: «Виктория» достойно провела второй тайм против «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Виктории» Михал Билек прокомментировал поражение от «Баварии» (2:4) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы не очень хорошо играли в первом тайме — пропустили три гола к 25-й минуте. «Бавария» показала свой уровень, наша оборона не справлялась с ее атаками, которые проходили достаточно легко.

Мы внесли некоторые изменения, некоторые из которых были вынужденными. Мы играли с тремя защитниками, а уходя в оборону линия защиты увеличивалась до пяти. Думаю, мы достойно провели второй тайм, где мы забили два гола и не пропустили ни одного», — цитирует пресс-служба УЕФА Билека.

«Бавария» с 12-ю очками занимает первое место в группе С и уже гарантировала себе выход в плей-офф. «Виктория» пока не набрала ни одного очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035694--plzen-vs-bayern/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Виктория (Пльзень)
Михал Билек
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