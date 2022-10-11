Болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Наполи»

Болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает нидерландское издание NU.

Инцидент произошел недалеко от отеля, в котором заселился фанат амстердамцев. После нападения фанат был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как хорошее.

«Наполи» и «Аякс» сыграют между собой в среду, 12 октября. В предыдущем матче неаполитанцы разгромили амстердамцев со счетом 6:1.