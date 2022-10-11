Болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ с «Наполи»

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Болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает нидерландское издание NU.
Инцидент произошел недалеко от отеля, в котором заселился фанат амстердамцев. После нападения фанат был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как хорошее.
«Наполи» и «Аякс» сыграют между собой в среду, 12 октября. В предыдущем матче неаполитанцы разгромили амстердамцев со счетом 6:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования