Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге

Полиция Брюгге арестовала фаната «Барселоны», устроившего поджог автобуса с болельщиками перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между каталонцами и «Брюгге» (3:3), сообщает Diario Sport.

По информации источника, поджигателя сумели опознать. В автобусе находились также болельщики сине-гранатовых. Отмечается, что специальные службы помогали людям покинуть транспортное средство.

В отношении еще двух фанатов «Барселоны», у которых изъяли файеры, ведется расследование.

«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Брюгге» идет на 22-й строчке — 4 очка.