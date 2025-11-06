Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге

6 ноября, 19:15
Полиция Брюгге арестовала фаната «Барселоны», устроившего поджог автобуса с болельщиками перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между каталонцами и «Брюгге» (3:3), сообщает Diario Sport.
По информации источника, поджигателя сумели опознать. В автобусе находились также болельщики сине-гранатовых. Отмечается, что специальные службы помогали людям покинуть транспортное средство.
В отношении еще двух фанатов «Барселоны», у которых изъяли файеры, ведется расследование.
«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Брюгге» идет на 22-й строчке — 4 очка.
За спорт!
Не получилось залечь на дно в Брюгге :grinning:
06.11.2025
Степочкин
Так вот почему Пустот пропал!) :relaxed:?? Ай-я-яй, не хорошо жечь автобусы..))
06.11.2025