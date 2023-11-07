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Лига чемпионов

7 ноября, 23:44

Болельщики «Милана» забросали Доннарумму фальшивыми купюрами с его лицом в матче против «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото AFP
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Фанаты «Милана» забросали голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми денежными купюрами в ходе очной встречи команд в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Перед встречей болельщики «россонери» изготовили специальные фальшивые банкноты с лицом 24-летнего голкипера.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В 2021 году он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», поскольку итальянский клуб не предложил ему новый контракт с условиями, которые потребовала сторона игрока.

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
ПСЖ

«СЭ» ведет онлайн трансляцию матча «Милан» — «ПСЖ» и других встреч группового турнира Лиги чемпионов

Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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