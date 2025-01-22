«Боруссия» проиграла «Болонье» в Лиге чемпионов, дортмундцы пропустили два мяча за две минуты

Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Болонье» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:2.

Гости вели в счете после гола Серу Гирасси с пенальти на 15-й минуте, но пропустили два мяча за две минуты во втором тайме. Отличились Тейс Даллинга (71-я минута) и Сэмюэл Айлинг (72-я).

«Боруссия» (12 очков) занимает 13-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Болонья» (5) одержала первую победу в розыгрыше и идет 27-й.

В заключительном туре дортмундцы дома примут «Шахтер», а «Болонья» в гостях встретится с лиссабонским «Спортингом». Обе игры состоятся 29 января.