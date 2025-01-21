«Болонья» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на «Ренато Даль Ара» в Болонье и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом матча «Болоньи» и «Боруссии» можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч транслирует онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» при подписке на ресурс. Платформа также организует перекличку вечерних игр Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

В общем этапе ЛЧ «Болонья» набрала два очка, «Боруссия» — 12. В декабре в 6-м туре «Болонья» сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0), а «Боруссия» уступила «Барселоне» (2:3).