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«Болонья» — «Лилль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Болонья» и «Лилль» встретятся в Лиге чемпионов 27 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP
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«Болонья» и «Лилль» встретятся в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ренато Дель-Ара» в Болонье (Италия), начало — в 23.00 по московскому времени.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (на платной основе). На стриминговом сервисе также проходит перекличка лучших моментов встреч, начавшихся в 23.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Отслеживать основные события и результат игры «Болонья» — «Лилль» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Лилль

«Болонья» в 4-м туре уступила «Монако» (0:1) и набрала всего одно очко после половины общего этапа. У «Лилля» — 7 очков, предыдущим соперником французской команды был «Ювентус» (1:1).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Лилль

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