Гол Керера на 87-й минуте принес «Монако» победу над «Болоньей», Головин отыграл весь матч

«Монако» на выезде обыграл «Болонью» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил защитник Тило Керер.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Монако» с 10 очками поднялся на третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Болонья» с 1 очком идет на 30-й строчке.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Монако» сыграет с «Бенфикой», а «Болонья» встретится с «Лиллем».