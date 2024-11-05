Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:45

«Болонья» — «Монако»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Болонья» встретится с «Монако» в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP
Telegram Дзен

«Болонья» и «Монако» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке. Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста — все вечерние встречи в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Болонья» — «Монако» можно ознакомиться также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Монако

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» сыграла вничью с «Шахтером», а затем уступила «Ливерпулю» и «Астон Вилле». «Монако» победил «Барселону» и «Црвену Звезду» и сыграл вничью с загребским «Динамо».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Монако

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Боруссия» — «Штурм»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Реал» — «Милан», «Ливерпуль» — «Байер», игры «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Слован» — «Динамо»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
ПСВ — «Жирона»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Недооцененный запасной «Реала». Диас стал звездой в «Милане», а сейчас решает в важных матчах
Лига чемпионов, расписание и результаты 5 ноября: «Реал» — «Милан», «Ливерпуль» — «Байер» и другие матчи
Сегодня
Вчера
Неделя