«Болонья» сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов 18 сентября

«Болонья» сыграет с «Шахтером» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025 в среду, 18 сентября. Игра состоится на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Болонья» — «Шахтер» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию матча покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также на платформе Okko будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

Основной этап Лиги чемпионов сезона-2024/2025 пройдет с 17 сентября по 31 мая.

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