«Болонья» встретится с «Шахтером» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

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«СЭ» проведет в среду текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Болонья» — «Шахтер» доступны в матч-центре нашего сайта.