Голевая передача Оздоева помогла ПАОК выйти в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

ПАОК выиграл у «Бораца» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол забил австрийский нападающий Томас Мург на 25-й минуте с передачи российского полузащитника Магомеда Оздоева.

Греческая команда выиграла по сумме двух встреч (4:2) и вышла в следующий раунд, где встретится с «Мальме».

В другой встрече минское «Динамо» победило «Лудгорец» (1:0), забив один мяч. Однако болгарская команда вышла в следующую стадию, так как в первой встрече победила 2:0.

В 3-м отборочном раунде «Лудогорец» сыграет с «Карабахом»: первый матч состоится 6 августа, а ответный — 13-го.